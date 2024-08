Coldplay, Chris Martin canta in strada a sorpresa per il lancio del nuovo singolo

È fuori, in tutto il mondo, We Pray, il nuovo singolo dei Coldplay. Il brano vede la partecipazione della rapper britannica Little Simz, della star nigeriana dell'afrobeats Burna Boy, del fenomeno R&B palestinese-cileno Elyanna e dell'argentina TINI, che ha conquistato le classifiche. Per il lancio, Chris Martin e gli altri artisti si sono esibiti in strada a sorpresa a Dublino, sotto lo sguardo incredulo di decine di fan.