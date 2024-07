Coldiretti, in piazza contro i cinghiali

Da Roma a Trento, in tanti aderiscono alla mobilitazione di Coldiretti per spezzare l'assedio dei cinghiali ai raccolti e alle campagne. Un sit-it davanti al palazzo della Regione Lazio per sollecitare l'adozione dei piani di contenimento necessari a riportare in equilibrio una situazione ormai da tempo fuori controllo. In molti luoghi sono infatti all'ordine del giorno le invasioni di cinghiali che devastano i terreni coltivati distruggendo il lavoro degli agricoltori.