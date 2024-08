A Cogollo del Cengio (Vicenza) si cerca l'ereditiera scomparsa a Madrid

Ana Maria Henao Knezevich, ereditiera 40enne scomparsa da Madrid a febbraio, potrebbe trovarsi a Cogollo del Cengio, un paesino di tremila abitanti, ai piedi delle montagne della provincia vicentina. È qui che dopo mesi di indagini sono arrivati i poliziotti spagnoli che indagano sulla scomparsa. La pista arriva dal marito David Knezevich, che ha dato indicazioni precise per trovare la donna. L'uomo, di origini serbe, è stato arrestato in Florida per il presunto coinvolgimento nel sequestro di persona e sparizione della moglie. La donna era andata a Madrid per rifarsi una vita dopo un tormentato divorzio.