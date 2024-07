Lungo la strada regionale 47 stanno proseguendo i lavori per rendere di nuovo percorribile l'unica via per raggiungere Cogne. La località montana è rimasta isolata dopo i pesanti danni provocati dalla grande piena del torrente Grand Eyvia in tre punti dell'arteria stradale durante l'ondata di maltempo che ha colpito questa zona della Valle d'Aosta a fine giugno.