Clochard arrestato a Como per furto: aveva 90 segnalazioni in tutta Italia

Il 18 agosto un 37enne marocchino senza fissa dimora è stato arrestato a Como dopo un tentativo di furto, ma una volta in questura, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo dal 2008 aveva accumulato 90 segnalazioni in tutta Italia - prevalentemente per piccoli furti con pene già scontate - e che nel 2020 ha ricevuto un decreto di espulsione. L’uomo, condannato a 4 mesi di reclusione e al divieto di dimora a Como, dopo aver lasciato il tribunale è scomparso. "Non so dove sia, qualora dovesse essere visto a Como la sua situazione si aggraverà", spiega Galli, il suo avvocato chiamato per la difesa d'ufficio. Il suo assistito è in cura al Sert (Servizio per le tossicodipendenze) di Milano. "Mi ha salutato dicendomi grazie, cosa che avviene raramente. Questa cosa mi ha fatto capire che dietro c’è un tema umano e sociale, e che tutti dovremmo fare una riflessione", conclude Galli.