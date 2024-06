Per quattro volte la procura aveva chiesto l'archiviazione del caso inquadrato come "suicidio". L'ultima volta la giudice di Trani, però, ha iscritto al registro degli indagati il compagno di Claudia, Davide Falcetti, con l'ipotesi di morte come conseguenza di maltrattamenti. I due stavano insieme da tre mesi, e lui le scriveva: "Se non sparisci ti pesto".