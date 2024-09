Cittadinanza, Magi deposita il referendum

"Abbiamo depositato in Cassazione il quesito referendario sulla cittadinanza, che mira al ritorno al termine di 5 anni di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza per i cittadini maggiorenni stranieri". Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, dopo aver depositato il quesito referendario per ridurre da dieci a 5 anni il termine di residenza legale ininterrotta in Italia per diventare cittadino italiano.