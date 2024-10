Cittadinanza, arriva lo Ius Italiae di Forza Italia

Forza Italia presenta a Milano la proposta di legge sulla cittadinanza che prevede "che lo straniero nato in Italia o lo straniero che arrivi in Italia - si legge nel testo - entro il compimento del quinto anno di età, che risiede ininterrottamente per dieci anni in Italia e frequenta e supera le classi della scuola dell'obbligo, 5 anni elementari, 3 anni di medie, 2 di superiori, possa ottenere la cittadinanza italiana a 16 anni". "Finché è minorenne la richiesta deve essere fatta da un genitore. Se il genitore non esercita questa facoltà, il ragazzo potrà chiedere la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno".