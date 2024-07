Citroen C3 Aircross: spazio per sette

La lunghezza maggiore di 23 centimetri consente di ottenere molto più spazio per i bagagli, ma anche per due ulteriori passeggeri, portando così a sette il numero di posti sulla C3 Aircross. In configurazione 5 posti il bagagliaio ha una capacità di carico di 330 litri, che diventano 40 litri con la terza fila di sedili in uso e 1.600 litri con tutti i sedili ripiegati.