Ciro Grillo, imputato con tre amici per violenza sessuale di gruppo, ha deciso di non presentarsi all'interrogatorio previsto nella nuova udienza davanti al tribunale di Tempio Pausania. Anche ieri grillo jr, non era in aula per sottoporsi alle domande di accusa e difesa. I suoi legali si preparano a eventuali dichiarazioni da rendere più avanti