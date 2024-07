Cinema, Kevin Costner ospite del Magna Graecia Film Festival

"Spesso non sono io a decidere, sono le storie a scegliere a me, e io ne rimango innamorato per decenni. Sono letteralmente inciampato in 'Horizon' nel 1988, e l'ho amato finché non l'ho girato nel 2021". Così a Tgcom24, l'attore e regista Kevin Costner, attualmente in Calabria, a Catanzaro, ospite del Magna Graecia Film Festival. Ed è qui che promuove il suo epico western, che non ha fatto faville al botteghino, ma che ha recuperato nel mercato dell'home video.