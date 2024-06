Cile, intrappolato in auto dopo una nevicata: il salvataggio della polizia

Una persona è rimasta intrappolata dentro la sua auto in una zona montuosa di Santiago del Cile, sepolta dalla neve. Le forze dell'ordine sono intervenute portandola in salvo. Il Paese in questo periodo è stretto nella morsa del maltempo tra forti piogge, nevicate e valanghe. Secondo le autorità, 10mila case hanno subito danni, 1.400 persone sono rimaste isolate e 32mila sono rimaste senza elettricità