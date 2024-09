Cile, in migliaia ricordano le vittime della dittatura di Pinochet

Migliaia di persone hanno reso omaggio, nella giornata di domenica, alle persone uccise, torturate e scomparse durante la dittatura militare di Augusto Pinochet in Cile. L'evento faceva parte delle commemorazioni del 51esimo anniversario del colpo di Stato dell'11 settembre 1973, in cui fu rovesciato il governo di Salvador Allende. Durante la marcia, un gruppo di manifestanti ha lanciato sassi contro i veicoli della polizia per poi essere colpiti da cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.