Emilia-Romagna, Ciciliano a Tgcom24: "Situazione ancora critica"

"La situazione è ancora critica, non per le previsioni attuali, ma per l'abbondanza d'acqua caduta, che scorrendo verso il mare sta portando alla rottura degli argini e al conseguente allagamento delle strade". Fabio Ciciliano, Capo dipartimento della Protezione Civile, ai microfoni di Tgcom24, fa il punto della situazione su quanto sta accadendo nel Ravennate, poche ore dopo l'alluvione che ha portato all'esondazione del fiume Lamone.