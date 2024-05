22 maggio 2024 16:24

Chico Forti riabbraccia la madre dopo 16 anni

Chico Forti è andato a trovare la madre che non vedeva da 16 anni. L'incontro è avvenuto a Trento. L'uomo, rientrato in Italia dopo essere rimasto in carcere negli Usa per 24 anni, aveva ottenuto dai giudici il permesso di vedere l'anziana madre, 96enne. Ad attenderlo c'erano anche lo zio, il fratello e alcuni amici