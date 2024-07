Chicago, proteste per la visita a Washington di Netanyahu al grido: "Palestina libera"

A Chicago centinaia di persone hanno manifestato per chiedere a Israele un cessate il fuoco immediato e un accordo per la liberazione degli ostaggi. Le proteste si sono scatenate in occasione della visita del premier israeliano Netanyahu a Washington. Una manifestazione simile è avvenuta anche a Washington D.C., durante il discorso del Primo ministro dove migliaia di manifestanti hanno percorso le strade sventolando bandiere palestinesi e cartelli con messaggi come "arrestare Netanyahu" e "porre fine a tutti gli aiuti degli Stati Uniti a Israele".