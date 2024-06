Chiara Nasti, incinta al nono mese, ha condiviso su Instagram il video della creazione di un calco del suo pancione, come aveva fatto per il suo primo figlio, Thiago. La futura mamma, che attende una la piccola Dea con il marito Mattia Zaccagni, ha ricevuto numerose critiche. Stanca degli attacchi social, Chiara ha risposto: "Se la trovi inutile semplicemente non farla. C'è chi la trova una cosa carina da conservare per tutta la vita. Nessuno obbliga nessuno. A me piace tanto".