Chevrolet Corvette ZR1 2025: ha il V8 americano più potente di sempre

La ZR1, che sarà disponibile sia in versione coupé che spider, presenta un look molto aggressivo e sportivo, enfatizzato da elementi come lo spoiler regolabile, il tetto in fibra di carbonio e i cerchi in alluminio o in carbonio da 20 e 21 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Sulla versione coupé il lunotto posteriore è suddiviso in due parti, una soluzione che oltre a essere un richiamo al passato, garantisce una maggiore estrazione del calore del vano motore.