Cervinia marchio registrato da due privati: "Comune diffidato"

Due privati cittadini valdostani hanno registrato i marchi "Breuil-Cervinia" e "Cervinia" e ora diffidano il Comune di Valtournenche dal loro utilizzo. La vicenda nasce con il caso del cambio del nome di Cervinia, divampato nel dicembre scorso: prima le polemiche per il nuovo toponimo 'Le Breuil', deciso nella primavera 2023 dal Consiglio comunale di Valtournenche, poi il passo indietro annunciato per tornare al toponimo"Breuil-Cervinia", con un iter burocratico che però non è ancora concluso.