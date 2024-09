Cervinia, lo zero termico oltre i 4.500 metri: soffre il Plateau Rosa

Fine d'estate segnata da una nuova ondata di temperature molto al di sopra della media del periodo. Lo zero termico in queste ore è schizzato oltre i 4.500 metri. Anche sul ghiacciaio del Plateau Rosa a 3450 metri sopra Cervinia, la temperatura continua a non scendere sotto lo zero neppure di notte. Rimane sui 4-5 gradi. Di giorno supera anche i 13-14 gradi. Ne consegue che il ghiacciaio inevitabilmente sta accelerando la fusione.