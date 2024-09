Cernobbio, è il giorno delle opposizioni: fronte comune su alcuni temi

A Cernobbio è il giorno delle opposizioni. In un panel insieme Giuseppe Conte, Elly Schlein e Carlo Calenda si compattano su alcuni temi della manovra 2025 e si dicono pronte al fronte comune sulla sanità. Intanto prosegue la discussione per il campo largo. Elly Schlein punta a costruire le alleanze a partire da dossier e contenuti, ma i partiti hanno una diversa visione su diversi temi e anche sul ruolo che dovrebbero avere le opposizioni. Tensioni più o meno sotterranee che si fanno evidenti in Liguria, dove il campo largo fatica a ritrovarsi intorno ad Andrea Orlando come candidato alle elezioni regionali.