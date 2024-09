Martedì 17 settembre 2024, a partire dalle 15:45 ora di Beirut in Libano (16:45 italiane), gli israeliani hanno fatto esplodere contemporaneamente a distanza (probabilmente mediante esplosivo PETN) migliaia di cercapersone in dotazione ai miliziani di Hezbollah. Le mini-bombe sarebbero state posizionate vicino alla batteria e attivate tramite un sms. Come e quando sono stati sabotati i dispositivi? Ecco tutte le ipotesi.