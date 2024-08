Centrodestra, Tajani: "Il governo è solido"

"Il governo è solido possono tutti dormire sonni tranquilli - ha detto il vicepremier Antonio Tajani - noi non faremo mai un governo con Pd o 5 stelle. Siamo fortemente nel centrodestra, ma il nostro compito è allargare i confini del centrodestra, occupare spazi che non dobbiamo lasciare alla sinistra". Intanto il 30 agosto il leader di Forza Italia avrà un confronto al vertice con Matteo Salvini e Giorgia Meloni per mettere a fuoco le priorità per il paese dei prossimi mesi.