Cellulare in classe, le scuole europee in cui è vietato

Al Calvijn College di Amsterdam, i ragazzi cominciano la giornata mettendo i loro smartphone in un armadietto. In questa scuola i cellulari non sono ammessi da sei anni. Oggi, l'idea dell'istituto olandese si è diffusa nei Paesi Bassi e sta prendendo piede in tutta Europa, costringendo migliaia di studenti che hanno appena iniziato il nuovo anno scolastico a lasciare a casa il proprio smartphone. Centinaia di istituti in tutta Bruxelles e nella regione meridionale della Vallonia stanno vietando l'utilizzo dei telefoni, dopo che quest'estate il governo belga ha annunciato un piano per proibirli nelle scuole primarie e nei primi tre anni delle secondarie. Anche Irlanda e Francia stanno valutando di introdurre regole restrittive sull'uso degli smartphone in classe. Parigi sta testando il divieto in 200 scuole. Telefoni vietati anche in Ungheria.