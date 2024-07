Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi, il film del matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno detto finalmente "sì"! Le immagini del loro matrimonio, celebrato in una splendida villa nei pressi di Firenze, in Toscana, sono apparse sui loro profili social. Tra i momenti più emozionanti, quello in cui la sposa, accompagnata dal padre, raggiunge il suo emozionato Ignazio. Anche Belen Rodriguez, nel ruolo di damigella, non è riuscita a trattenere le lacrime.