Cdm, riforme, regionali e nomine: ore calde per la maggioranza

Ma un punto di accordo tra i leader del centrodestra - almeno in via preliminare - andrà trovato anche sulle nomine, in Italia e in Europa: Meloni ha intenzione di indicare il nome del ministro Raffaele Fitto, plenipotenziario del Pnrr, come candidato italiano alla commissione europea. Ma resta da chiarire se indicare - come richiesto da Ursula von der Leyen - anche un nome femminile, che potrebbe essere quello di Elisabetta Belloni. Decisione che andrà presa entro il 30 agosto.