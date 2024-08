Cdm prima della pausa estiva, sul tavolo decreto Omnibus

Tra le misure previste anche un contributo fino a 1.100 euro per gli sfollati delle Vele di Scampia dopo il crollo del ballatoio e l'ampliamento di 150 milioni del fondo emergenze, le assicurazioni per studenti e insegnanti verranno estese e arriveranno più risorse per le università. Inoltre, il governo stanzierà 13 milioni di euro per il comparto sciistico a sostegno delle imprese che nel 2023 hanno registrato perdite a causa del cambiamento climatico.