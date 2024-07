In Italia si è registrato il massimo storico dei danni assicurati: oltre 6 miliardi, di cui 5,5 miliardi causati da eventi atmosferici e 800 milioni dalle alluvioni in Emilia-romagna e in toscana. Ad affermarlo la presidente dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicurative Ania, Maria Bianca Farina.