Una serata in discoteca come tante, che finisce in maxi rissa: coinvolti anche minorenni. Siamo a Catania, dove una baby gang per diversi mesi ha rovinato le serate della movida cittadina dei giovani: spintoni, calci, schiaffi, pugni, senza motivi apparenti, a volte soltanto per uno sguardo non gradito.