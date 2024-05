Caso Salis, il padre: "Proposta del Viminale totalmente fuori luogo"

di Fabio Nuccio

Gli arresti domiciliari, sostiene il padre di Ilaria, sono arrivati grazie all'opinione pubblica e ai partiti che hanno deciso di candidarla e non grazie alle pressioni diplomatiche: anzi - secondo Roberto Salis l’attività del governo nell'ultimo periodo si è ulteriormente affievolita". Totalmente fuori luogo, per il padre dell’attivista milanese, anche la proposta del ministro Nordio di far iscrivere Ilaria, candidata alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra, al registro dei residenti all'estero per consentirle di votare.