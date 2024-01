Caso Pozzolo, i carabinieri ascoltano testimoni

di Marco Graziano

Il diretto interessato ha dichiarato di non essere stato lui a sparare, l'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per poter compiere tutte le indagini del caso. A quanto si è appreso, Pozzolo si è sottoposto al test per rilevare tracce di polvere da sparo sulle mani e sui vestiti la mattina del primo gennaio, ore dopo lo sparo. In un primo momento si era invece rifiutato opponendo l'immunità parlamentare.