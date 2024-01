Caso Pozzolo, Delmastro sentito in Procura a Biella

di Simone Cerrano

Ha sempre sottolineato che lui, la notte di Capodanno, al momento dello sparo partito accidentalmente dal mini revolver del deputato di Fratelli d'Italia, non era presente, era nel piazzale a 300 metri da quella casa. In Procura si continuano a raccogliere testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica del colpo che ha ferito alla gamba Luca Campana, genero 31enne di Pablito Morello, caposcorta di Delmastro.