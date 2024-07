Caserta, colto da malore nella Reggia: muore un operaio

Aveva fatto su e giù tutto il giorno per i 117 gradini dello scalone della Reggia di Caserta. Intorno alle 19 il malore e poi la morte. Con il Campania Beer Expo, il salone della birra artigianale promosso dalla Regione Campania, che, secondo i sindacati, in un primo momento sarebbe andato avanti come se nulla fosse. Aniello Minervino aveva 49, era del casertano. È morto mentre trasportava una pesante lastra di vetro.