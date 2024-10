Casa, prima mappa delle agevolazioni

L'Ecobonus e altri sconti casa scadranno a fine anno ma non spariranno. Il Governo lavora al rinnovo dal 2025 e a una riforma delle agevolazioni edilizie per renderle strutturali per 10 anni. Rispondendo al diktat europeo di riqualificare il patrimonio immobiliare italiano, un mattone alla volta. Ma con un occhio al portafoglio. La direttiva comnunitaria sulla casa green ci impegna infatti a tagliare del 16% i consumi residenziali entro il 2030, e del 20-22% entro il 2035