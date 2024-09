Carolina del Nord, la città di Asheville sott'acqua dopo il passaggio dell'uragano Helene

La città di Asheville, nella Carolina del Nord, è isolata dagli allagamenti causati da Helene. Le forti piogge portate dall'uragano hanno lasciato molte persone bloccate o senza casa in tutta la regione. I soccorritori, impegnati a portare acqua e altri rifornimenti alle aree nel sud-est degli Stati Uniti danneggiate dalla tempesta, non riescono ancora a raggiungere alcune zone. Il bilancio delle vittime della tempesta ha superato le 90 persone in diversi Stati.