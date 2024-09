Carola Rackete: "Sì alle armi a Kiev, chi è di sinistra sta con gli oppressi"

Sarà per il suo ruolo di comandante, ma Carola Rackete - che prima di diventare europarlamentare era capitano della Sea Watch 3 - ha un'idea tutta sua del pacifismo che al parlamento europeo l'ha portata a votare a favore del sostegno militare all’Ucraina. "Essere di sinistra significa stare dalla parte degli oppressi" spiega l'onorevole Rackete in un'intervista su La Stampa: "Per questo bisogna dare i missili a Kiev".