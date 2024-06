Caro voli, dal 2025 la tassa sulla Co2

A pagare i costi della transizione green saranno i cittadini di tasca propria. Dal 1° gennaio molte compagnie aumenteranno i prezzi dei biglietti fino a 72 euro per ogni tratta per coprirele spese del piano europeo per ridurre le emissioni di CO2. Il piano fa parte del pacchetto Ets e degli obiettivi del Green Deal che può essere riassunto così: chi più inquina più paga. Aumenti che si vanno ad aggiungere a quelli già registrati negli ultimi mesi: solo per i viaggi estivi i rincari sono del 20%