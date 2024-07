Caro ombrellone, tanti turisti e prezzi in salita

Boom di turisti e prezzi in salita per un ombrellone in spiaggia. Le associazioni dei consumatori fotografano un'estate che peserà sulle tasche degli italiani da Nord a Sud. Aumenti fino al 10% rispetto al 2023. Ad Alassio sette giorni di ombrellone a pochi metri dalla battigia costano 350 euro la prima fila, ma in stabilimenti più d'elite il prezzo arriva a 90 euro al giorno. Cifre non proprio alla portata di tutti. Pochi affezionati richiedono la cabina per tutta la stagione al costo di 2500 euro.