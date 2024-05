Carceri, rivolta al Beccaria di Milano: in 70 asserragliati nell'istituto minorile

Nel pomeriggio di mercoledì, per poco meno di due ore, nel carcere minorile Beccaria di Milano, si è scatenata una rivolta che ha visto protagonisti circa 70 detenuti asserragliati. I giovani si sono barricati in un'ala, alcuni sono usciti in cortile con l'intenzione di non rientrare. La situazione si è fatta sempre più calda con l'arrivo delle volanti della questura. Tutto si conclude quando gli agenti della polizia di Stato terminano il loro intervento, senza entrare nella struttura.