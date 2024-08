Un piano per tentare di risolvere un problema, quello del sovraffollamento delle carceri, che preoccupa il mondo politico e che sta molto a cuore all'interno della stessa maggioranza. Prende forma, quindi, il progetto del ministro della giustizia Nordio. Obiettivo: trasferire i detenuti con i requisiti per gli arresti domiciliari in strutture ad hoc