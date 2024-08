Carceri, i politici in visita ai penitenziari

Per Rita Bernardini, storica esponente radicale in visita al carcere di Roma Regina Coeli con l'associazione Nessuno Tocchi Caino, si farà "qualcosa per dare una speranza per diminuire il sovraffollamento". Al carcere fiorentino di Sollicciano sono arrivati Matteo Renzi (Iv) con Roberto Giachetti. "61mila persone che qui dentro rischiano di morire, oltre 800 tentati suicidi salvati dalla polizia - ha detto Giachetti - questa è la situazione".