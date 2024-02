Carceri, è sempre più emergenza suicidi: 20 da inizio anno

di Roberta Fiorentini

Nella casa circondariale in Toscana un detenuto, quarant'enne, ha chiesto di andare in infermeria per un malore. Lì si è tolto la vita con delle lenzuola, dopo essere rientrato in carcere da una giornata di lavoro. Era in regime di semilibertà, avrebbe finito di scontare la sua pena il 25 febbraio