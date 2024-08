Capri, in barca tra i Faraglioni: polemica per la foto di un assessore

Da persona incaricata di difendere il mare di Capri a presunto corsaro dei faraglioni, il passo è breve. È polemica su Mirko Avellino, consigliere comunale caprese con delega alla tutela del demanio marittimo che ha pubblicato sui social una foto in cui appare in barca tra i Faraglioni. Sembrerebbe esser passato con la sua barca sotto uno degli scogli più famosi del mondo. Ma le regole sono chiare: lì le barche a motore non possono navigare.