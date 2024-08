A decine, ogni giorno, per filmare un momento come questo, se ne infischiano delle regole. Passare sotto l'arco del Faraglione di mezzo a Capri, è illegale come anche avvicinarsi a più di 100 metri dagli scogli. Eppure alcuni charter marittimi irrispettosi delle norme arrivano a chiedere fino a 100 euro ai turisti per selfie proibiti. Ma ora...