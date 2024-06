Morte Satnam Singh, un testimone dell'incidente: "Ho sentito le urla"

"Ho sentito delle urla della moglie e del datore di lavoro", ha detto un testimone che si trovava al lavoro nel campo al momento dell'incidente del bracciante Satnam Singh a Latina. Una volta corso sul posto ha raccontato che il datore di lavoro gridava: "è morto, è morto". Poi ha chiesto di aprire il furgone per portarlo fuori perché riteneva che lì in campagna i soccorsi non sarebbero arrivati.