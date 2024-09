Campo largo nel centrosinistra, divorzio a puntate

Compatti sui palchi, stretti stretti davanti agli occhi dei fotografi, ma - sui temi - più distanti che mai. Conte, Schlein, Magi, Bonelli e Fratoianni prima fianco a fianco sui gradini della Cassazione, al deposito del milione di firme per il referendum contro una delle riforme del governo, l’autonomia differenziata. Ma poche ore dopo - in Parlamento - il preteso campo largo è andato in ordine sparso sul voto per il consiglio di amministrazione della tv di stato.