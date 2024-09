Campi Flegrei, nuovo piano di evacuazione

Il nuovo piano presentato dalla giunta in commissione infrastrutture entrerebbe in atto qualora il livello di allarme per rischio vulcanico, attualmente giallo cioè di attenzione, dovesse arrivare al rosso, stadio che richiede l'allontanamento in 72 ore della popolazione della zona rossa dei Campi Flegrei, circa 500mila persone. 286mila di queste vivono a Napoli, concentrate soprattutto nei quartierti di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo e Posillipo