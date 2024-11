Campania, è scontro sul terzo mandato di De Luca

Bufera nel Pd in Campania che, nonostante il no deciso della segretaria, spiana la strada al terzo mandato del governatore Vincenzo De Luca e apre una crepa nei dem. La riunione di maggioranza approva la proposta per consentire di bypassare il vincolo delle due consiliature e successivamente la commissione Affari Sociali recepisce e approva il provvedimento che sarà portato all'esame della seduta del Consiglio regionale di martedì prossimo. Anche in Campania viene accolto il principio dell'ineleggibilità del governatore che abbia fatto due mandati, ma il computo scatta dall'approvazione della legge. Quindi, via libera a De Luca.