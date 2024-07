Campania, boom di turisti americani in costiera amalfitana

Sempre più turisti scelgono di passare qualche giorno di vacanza a Positano. Su tutti gli american sembrano essere innamorati della Campania, la regione italiana che nel 2023 ne ha ospitati più di tutti. Passeggiando per queste stradine si sente parlare quasi più inglese che italiano. A Castellammare di Stabia c'è spazio per il mega yacht di Mark Zuckerberg, fondatore di Meta. Gli americani arrivano a spendere per lo shopping anche 200 euro al giorno. E non risparmiano neanche sugli alberghi.