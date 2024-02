Cambio giudizi alle elementari, Frassinetti: "Buono, ottimo e sufficiente molto più comprensibili"

"Essendoci tante criticità, abbiamo deciso di tornare a un giudizio più comprensibile. La scuola non è una gara tra studenti, ma serve a valutare le capacità dei singoli, ci sarà sempre chi è più bravo e chi meno ma bisogna, con serenità, capire che il percorso scolastico ha delle difficoltà; e chi ha più difficoltà deve essere più aiutato. Questa è una scuola che include e non lascia indietro nessuno", aggiunge Frassinetti.

"Pensiamo che ci siano delle fasi - scuola dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore - che sono delicatissime e il cellulare andrebbe usato solo per fini didattici ma questa garanzia non c'è, anzi, spesso viene usato per filmare professori, compagni e altro. Come mezzo privato, nelle classi, a quell'età, il telefonino non va usato. Stiamo attendendo le linee guida: con quelle verranno approntate circolari che verranno diffuse nelle scuole. È un tema - quello dell'uso del cellulare in classe - che si è posto anche in Europa perché c'è un effetto distraente e sull'andamento delle lezioni che è notevole", conclude la sottosegretaria all'Istruzione, parlando dello stop all'uso dei cellulari ad elementari e medie anche per studiare annunciato dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.